Ломаченко-Комми: Василий переиграл в благородство, но сделал мощную заявку на бой за абсолюта

Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке в фирменном неповторимом стиле единогласным решением судей разбил одного из самых грозных панчеров легкого веса Ричарда Комми (30-4, 27 КО) и подтвердил свои претензии на бой с новым королем дивизиона австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Ломаченко и Комми с разных планет бокса

На Мэдисон Сквер Гарден в воскресенье утром мы увидели именно то, что и ожидалось – Ломаченко за счет колоссальной разницы в боксерском IQ, играючи, нейтрализовал превосходство Комми и в антропометрии, и в ударной мощи.

Да, по факту победа над стойким ганцем выдалась не такой убедительной, как у Теофимо Лопеса в чемпионском бою в 2019-м, но, во-первых, охота за Лопесом для Ломаченко уже закончена после его фиаско в бою с Камбососом, а, во-вторых, на это сравнение можно взглянуть под другим углом – Лопес выбросил свой шальной удар во втором раунде и банально добил Комми, Ломаченко же организовал для африканца показательный урок бокса продолжительностью в 36 минут.

Многое о характере боя говорит статистика ударов. Комми с его длинными руками донес до цели лишь 5 джебов из 210, а общая эффективность защиты Ломаченко составила фантастические 78%! Грубо говоря, Василий заставлял соперника пробивал в воздух 8 из 10 ударов. Сам же украинец обрушил на Комми весь свой уникальный атакующий арсенал и добился практически 60-процентной эффективности в силовых выстрелах.

Vintage Loma performance: he landed 44% of his total punches, 58% of his power punches, while holding Commey to a conn. pct of just 12%. Loma's 36 landed punches in round 7 were the most by a Commey opponent @trboxing pic.twitter.com/e0c0ahQO0d — CompuBox (@CompuBox) December 12, 2021

Как еще назвать бой в Нью-Йорке, если не тотальное деклассирование?

Ломаченко должен был нокаутировать Комми, но проявил странное благородство

То, что ни о какой войне на ринге не будет идти и речи, стало очевидно еще во время пресс-конференции в четверг, во время которой боксеры обменивались комплиментами, а на дуэли взглядов вместо серьезных лиц улыбались и рассказывали друг другу веселые истории. То же самое произошло и на церемонии взвешивания, так что неудивительно, что и бой прошел в дружелюбной атмосфере.

Похоже, Ломаченко так проникся к добродушному Комми, что отказывался причинять ему боль. Впервые Василий проявил милосердие в третьем раунде, когда после отличной комбинации не пошел вперед, а предложил сопернику пойти передохнуть на стуле.

Но самое удивительное произошло в седьмом раунде, когда Лома после нокдауна начал открыто призывать тренера Комми Андре Розье выбросить белое полотенце!

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight ???? #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

«Видел его состояние и мне было жалко его, поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли его добивать», - сказал украинец после боя.

Крайне неоднозначная для оценки ситуация…С одной стороны, можно отдать должное Ломаченко за отказ избивать беззащитного оппонента, но как бы выглядел поступок украинца, если бы он во второй половине боя пропустил «лаки-панч» или же получил травму и не смог бы продолжать?

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли считает, что в бою с Комми Ломаченко проявил слабость. Отчасти с американцем можно согласиться. Все-таки, ринг – это не то место, где стоит заигрываться в благородство и навлекать на себя ненужные риски. Василий с его колоссальным опытом как никто другой знает это.

Ломаченко доказал – именно он должен стать следующим соперником Камбососа

Вне всяких сомнений, Василий Ломаченко продемонстрировал наиболее убедительный бокс среди тех топ-бойцов легкого дивизиона, которые наряду с ним стоят в очередь на бой с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом. Несложно догадаться, что речь идет о Девине Хэйни и Джервонте Дэвисе, которые откровенно не впечатлили в своих недавних поединках с Джозефом Диасом и Исааком Крусом соответственно.

«Конечно, я думаю, что заслуживаю бой с Камбососом. Мне нужен этот шанс. И если Бог мне его предоставит, то я им воспользуюсь. Я поеду драться куда угодно. Моя цель – титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Я остаюсь в этом дивизионе, и мне нужны четыре титула».

Great boxing display by Loma which puts him in the equation with Haney, Tank & Ryan, even after his LOSS against Teofimo. Respect to Commey, your a warrior and tough as nails. Looking forward to fighting one of these fellow warriors in 2022 downunder ???????????????? regards the EMPEROR pic.twitter.com/9PvHuz3Y9n — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) December 12, 2021

С Ломаченко все ясно – Василий выдал второй кряду убедительный перформанс, упрочил свои позиции по линии WBO, став обладателем вакантного титула Inter-Continental, и словами подтвердил готовность драться с Камбососом на любых условиях. Теперь в игру вступает 90-летний промоутер украинца из Top Rank Боб Арум, от которого зависит, получит ли Лома второй шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Бой Камбосос – Ломаченко за все титулы в легком дивизионе в 2022 году на 75-тысячном стадионе в Австралии – такой сценарий выглядит весьма правдоподобно. Раз уж президент WBO Франциско Варкарсель не стесняется говорить об этом вслух…