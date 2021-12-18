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Беринчик – Чаниев: Где и когда смотреть бой

Бокс
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Суперпоединок с участием украинского боксера

Беринчик – Чаниев: Где и когда смотреть бой

фото - instagram.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 декабря, на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" в городе Бровары состоится боксерский вечер, главным событием которого станет поединок с участием украинца Дениса Беринчика (15-0; 9 КО) и российского спортсмена Исы Чаниева (18-3; 15 КО).

Прямую трансляцию боя украинский зритель сможет посмотреть на платформе MEGOGO (подписка Максимальная).

Главное событие вечера начнется ориентировочно в 22:00 по местному времени, а бои андеркарта – в 19:00.

Напомним, что ранее Беринчик и Чаниев прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Денис Беринчик Иса Чаниев
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