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Беринчик – Чаниев: Где и когда смотреть бой
Суперпоединок с участием украинского боксера
фото - instagram.com
Сегодня, 18 декабря, на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" в городе Бровары состоится боксерский вечер, главным событием которого станет поединок с участием украинца Дениса Беринчика (15-0; 9 КО) и российского спортсмена Исы Чаниева (18-3; 15 КО).
Прямую трансляцию боя украинский зритель сможет посмотреть на платформе MEGOGO (подписка Максимальная).
Главное событие вечера начнется ориентировочно в 22:00 по местному времени, а бои андеркарта – в 19:00.
Напомним, что ранее Беринчик и Чаниев
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