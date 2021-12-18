Беринчик – Чаниев: Где и когда смотреть бой

Сегодня, 18 декабря, на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" в городе Бровары состоится боксерский вечер, главным событием которого станет поединок с участием украинца Дениса Беринчика (15-0; 9 КО) и российского спортсмена Исы Чаниева (18-3; 15 КО).

Прямую трансляцию боя украинский зритель сможет посмотреть на платформе MEGOGO (подписка Максимальная).

Главное событие вечера начнется ориентировочно в 22:00 по местному времени, а бои андеркарта – в 19:00.