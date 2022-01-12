Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер рассказал, когда Усик и Джошуа получат дату реванша
Контракт все еще не подписан
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн озвучил актуальную информацию по реваншу между Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и чемпионом IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Наш план состоит в том, чтобы зафиксировать дату реванша к концу месяца.
Не буду говорить о контракте, потому что он довольно стандартный для такого боя.
Команда Усика подписала пункт о реванше на таких условиях и очевидно, что они заработает много денег», - цитирует Хирна Pitch Boxing.
Ранее сообщалось, что за реванш с Джошуа Усик должен получить 50% от общего гонорара.
Предполагается, что второй бой между боксерами состоится в апреле 2022 года в Великобритании.
Популярное сейчас
- Завершено активное участие, но не сезон. Украина может потерять очередные привилегии ТК
- Альянс получил нового владельца
- Минай продает лидера, Шахтер согласовывает Нереса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Секреты тренировочных лагерей Владимира Кличко: через что прошли нынешние звезды хэвивейта
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО