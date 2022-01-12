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Промоутер рассказал, когда Усик и Джошуа получат дату реванша

Бокс
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Контракт все еще не подписан

Промоутер рассказал, когда Усик и Джошуа получат дату реванша

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн озвучил актуальную информацию по реваншу между Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и чемпионом IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Наш план состоит в том, чтобы зафиксировать дату реванша к концу месяца.

Не буду говорить о контракте, потому что он довольно стандартный для такого боя.

Команда Усика подписала пункт о реванше на таких условиях и очевидно, что они заработает много денег», - цитирует Хирна Pitch Boxing.

Ранее сообщалось, что за реванш с Джошуа Усик должен получить 50% от общего гонорара.

Предполагается, что второй бой между боксерами состоится в апреле 2022 года в Великобритании.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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