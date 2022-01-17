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Тайсон Фьюри может подраться с бывшим соперником Виталия Кличко

Бокс
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Интересно, интересно

Тайсон Фьюри может подраться с бывшим соперником Виталия Кличко

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) может выйти на ринг против последнего соперника украинца Виталия Кличко – немца Мануэля Чарра. Об этом сообщил промоутер британца Боб Арум.

"Если Уайт по какой-то причине не сразится, Фьюри не будет просто сидеть без дела – мы не можем заставлять Тайсона ждать. "Цыганский король" хочет сразиться как можно быстрее. Мы можем оглянуться, найти приличного соперника, если Диллиан окажется недоступным.

Следует обратить внимание на Хелениуса и Чарра. Ты просто смотришь в рейтинги и выбираешь несколько ребят, которые могут неплохо драться" – сказал он.

Напомним, что ранее экс-соперник Кличко дал прогноз на потенциальный бой украинца против своего соотечественника Александра Усика.

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В статье: Виталий Кличко Тайсон Фьюри
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