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Тайсон Фьюри может подраться с бывшим соперником Виталия Кличко
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фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) может выйти на ринг против последнего соперника украинца Виталия Кличко – немца Мануэля Чарра. Об этом сообщил промоутер британца Боб Арум.
"Если Уайт по какой-то причине не сразится, Фьюри не будет просто сидеть без дела – мы не можем заставлять Тайсона ждать. "Цыганский король" хочет сразиться как можно быстрее. Мы можем оглянуться, найти приличного соперника, если Диллиан окажется недоступным.
Следует обратить внимание на Хелениуса и Чарра. Ты просто смотришь в рейтинги и выбираешь несколько ребят, которые могут неплохо драться" – сказал он.
Напомним, что ранее экс-соперник Кличко
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