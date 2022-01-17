Тайсон Фьюри может подраться с бывшим соперником Виталия Кличко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) может выйти на ринг против последнего соперника украинца Виталия Кличко – немца Мануэля Чарра. Об этом сообщил промоутер британца Боб Арум.

"Если Уайт по какой-то причине не сразится, Фьюри не будет просто сидеть без дела – мы не можем заставлять Тайсона ждать. "Цыганский король" хочет сразиться как можно быстрее. Мы можем оглянуться, найти приличного соперника, если Диллиан окажется недоступным.

Следует обратить внимание на Хелениуса и Чарра. Ты просто смотришь в рейтинги и выбираешь несколько ребят, которые могут неплохо драться" – сказал он.