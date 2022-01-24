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Красюк: Ведем переговоры по бою Усик – Фьюри

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Конкретики все больше

Красюк: Ведем переговоры по бою Усик – Фьюри

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк подтвердил информацию британских СМИ о том, что следующим соперником украинца может стать не Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они есть еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов по этому поводу. Поэтому никакой конкретики дать не могу. Но, да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются.

У нас есть обязательства перед командой Энтони Джошуа по поводу реванша, поэтому согласовываем все наши действия с Джошуа, с Matchroom Boxing.

Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри. Если мы не сможем достичь компромисса по этому поводу, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони», - заявил Красюк.

По предварительной информации, бой между Усиком и Фьюри может пройти 26 марта в Кардиффе.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Tribuna.com

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