Тренер Мейвезера анонсировал полноценный камбэк боксера

Наставник легендарного Флойда Мейвезера Джеральд Такер заявил, что американец может полноценно возобновить карьеру спустя пять лет после последнего поединка.

«Я думаю, что он будет драться пару раз в год, ведь это большие деньги. Но я также оптимистичен, что однажды мы увидим настоящий бой Флойда», - сказал Такер.

Следующий выставочный бой 44-летнего американца запланирован на 20 февраля, а соперником Мейвезера станет известный блогер Money Talks.