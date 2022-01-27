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Тренер Мейвезера анонсировал полноценный камбэк боксера

Бокс
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Верится с трудом

Тренер Мейвезера анонсировал полноценный камбэк боксера

фото - boxingscene.com

Новина українською

Наставник легендарного Флойда Мейвезера Джеральд Такер заявил, что американец может полноценно возобновить карьеру спустя пять лет после последнего поединка.

«Я думаю, что он будет драться пару раз в год, ведь это большие деньги. Но я также оптимистичен, что однажды мы увидим настоящий бой Флойда», - сказал Такер.

Следующий выставочный бой 44-летнего американца запланирован на 20 февраля, а соперником Мейвезера станет известный блогер Money Talks.

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В статье: Бокс Флойд Мейвезер
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Источник:
Vringe.com

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