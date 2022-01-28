  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством

Бокс
(1 голосов)

Шок

Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший украинский боксер Владимир Вирчис в 48-летнем возрасте совершил самоубийство. Об этом сообщает Обозреватель. Подробности неизвестны.

Facebook-страница «Український бокс. Перезавантаження» отмечает, что накануне боксер вышел из дома и не вернулся.

Вирчис на профи-ринге с 1999 по 2009 года провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом) при двух поражениях.

На пике карьеры боксер из Новой Каховки становился интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, и интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Владимир Вирчис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...