Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством

Бывший украинский боксер Владимир Вирчис в 48-летнем возрасте совершил самоубийство. Об этом сообщает Обозреватель. Подробности неизвестны.

Facebook-страница «Український бокс. Перезавантаження» отмечает, что накануне боксер вышел из дома и не вернулся.

Вирчис на профи-ринге с 1999 по 2009 года провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом) при двух поражениях.

На пике карьеры боксер из Новой Каховки становился интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, и интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.