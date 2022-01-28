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Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством
Шок
фото - boxingscene.com
Бывший украинский боксер Владимир Вирчис в 48-летнем возрасте совершил самоубийство. Об этом сообщает Обозреватель. Подробности неизвестны.
Facebook-страница «Український бокс. Перезавантаження» отмечает, что накануне боксер вышел из дома и не вернулся.
Вирчис на профи-ринге с 1999 по 2009 года провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом) при двух поражениях.
На пике карьеры боксер из Новой Каховки становился интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, и интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.
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