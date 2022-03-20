Боб Арум: Правительство Украины сотрудничает с нами по вопросу Ломаченко и Усика

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум сообщил перспективы договоренности по разрешению покинуть территорию Украины Василию Ломаченко и Александру Усику.

"Прекрасное украинское правительство сотрудничает с нами, если говорить о Ломаченко и Усике. Там понимают невероятную публичную ценность, чтобы они покинули Украину, тренировались и участвовали в титульных боях.

Я надеюсь, что война скоро закончится, но если нет, то придется возвращаться в оборону.

Так что я не знаю, как у обоих ребят, примут ли они предложение министра культуры Украины покинуть страну и готовиться к бою" – сказал он.

Напомним, что мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из Украины на период действия военного положения.