Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: После поединка с Энтони Джошуа мы уже будем говорить о Тайсоне Фьюри
Александр задумывается о ещё одном чемпионском титуле
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, что в данный момент сосредоточен только на реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и не думает о поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
"Мне нужно хорошенько потрудиться в лагере, чтобы показать то, на что я способен, и то, что я могу. После поединка с Энтони Джошуа мы будем уже говорить о Тайсоне Фьюри. Сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на своей подготовке, потому что в моей голове война, мои знакомые, которые остались в Украине.
Я максимально буду отключаться от этих мыслей, чтобы хорошенько подготовиться, в очередной раз прославить Господа Бога моего Иисуса Христа и мою страну. А после этого мы уже будем разговаривать о каких-то других поединках", - приводит слова Усика XSport со ссылкой на Blockasset.
Популярное сейчас
- Пресс-конференция Орбана. Поговорил с путиным, газ в рублях, венгры на Закарпатье
- Через 3-4 дня россияне пойдут в наступление в Луганской области – Глава ОВА
- В российском Белгороде вновь работает ПВО, школы "заминированы"
- Камбосос рассказал, почему поединок с Ломаченко был в приоритете
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины