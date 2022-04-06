УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: После поединка с Энтони Джошуа мы уже будем говорить о Тайсоне Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: После поединка с Энтони Джошуа мы уже будем говорить о Тайсоне Фьюри

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Александр задумывается о ещё одном чемпионском титуле

Усик: После поединка с Энтони Джошуа мы уже будем говорить о Тайсоне Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, что в данный момент сосредоточен только на реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и не думает о поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

"Мне нужно хорошенько потрудиться в лагере, чтобы показать то, на что я способен, и то, что я могу. После поединка с Энтони Джошуа мы будем уже говорить о Тайсоне Фьюри. Сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на своей подготовке, потому что в моей голове война, мои знакомые, которые остались в Украине.

Я максимально буду отключаться от этих мыслей, чтобы хорошенько подготовиться, в очередной раз прославить Господа Бога моего Иисуса Христа и мою страну. А после этого мы уже будем разговаривать о каких-то других поединках", - приводит слова Усика XSport со ссылкой на Blockasset.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...