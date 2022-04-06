Усик: После поединка с Энтони Джошуа мы уже будем говорить о Тайсоне Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, что в данный момент сосредоточен только на реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и не думает о поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

"Мне нужно хорошенько потрудиться в лагере, чтобы показать то, на что я способен, и то, что я могу. После поединка с Энтони Джошуа мы будем уже говорить о Тайсоне Фьюри. Сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на своей подготовке, потому что в моей голове война, мои знакомые, которые остались в Украине.

Я максимально буду отключаться от этих мыслей, чтобы хорошенько подготовиться, в очередной раз прославить Господа Бога моего Иисуса Христа и мою страну. А после этого мы уже будем разговаривать о каких-то других поединках", - приводит слова Усика XSport со ссылкой на Blockasset.