Названа дата боя Усик - Джошуа

Инсайдер Дэн Рафаэль назвал новую дату боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. По данным Рафаэля, поединок может состояться 23 июля.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти в конце июня, в частности 25 июня.

Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.