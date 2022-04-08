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Названа дата боя Усик - Джошуа
Поединок может состоятся в конце июня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Инсайдер Дэн Рафаэль назвал новую дату боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. По данным Рафаэля, поединок может состояться 23 июля.
Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти в конце июня, в частности 25 июня.
Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.
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