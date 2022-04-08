УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Жена Усика: Саша за неделю войны потерял килограмм 10
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Усика: Саша за неделю войны потерял килограмм 10

Бокс
(1 голосов)

А как же бой с Джошуа

Жена Усика: Саша за неделю войны потерял килограмм 10

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Екатерина Усик рассказала о проблемах с весом у чемпиона из-за войны россии с Украиной:

"Саша за неделю войны потерял килограмм 10. Он был в таком ужасе, в таком шоке, его так разрывало... Он видел, что я делаю. Я говорю: "Саш, пожалуйста, просят люди, надо говорить, как-то поддерживать". Ему очень сложно. Он сначала переваривал это внутри. Ну, во-первых, скажем честно, в такой ситуации мы еще никогда не были. Все наше поколение никогда такого и представить не могло. И тут такое, шок.

Он и так, если честно, не сильно любит интервью давать в обычное, мирное время. Сейчас сложно ему, конечно, но он все равно выходит в эфиры, что-то говорит. Его позиция понятна. Он всегда был за Украину, всегда прославлял ее и будет прославлять, на сколько хватит здоровья и сил.

Сейчас он понимает, насколько для него важен, допустим, даже ближайший бой. Для него каждый бой важен, но сейчас, когда в твоей стране льется кровь, Украину хочется прославлять, ею хочется гордиться. Я просто настолько горжусь, что я из Украины, что я украинка! Слава богу, что так случилось", - приводит слова Екатерины XSport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...