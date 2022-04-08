Жена Усика: Саша за неделю войны потерял килограмм 10

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Екатерина Усик рассказала о проблемах с весом у чемпиона из-за войны россии с Украиной:

"Саша за неделю войны потерял килограмм 10. Он был в таком ужасе, в таком шоке, его так разрывало... Он видел, что я делаю. Я говорю: "Саш, пожалуйста, просят люди, надо говорить, как-то поддерживать". Ему очень сложно. Он сначала переваривал это внутри. Ну, во-первых, скажем честно, в такой ситуации мы еще никогда не были. Все наше поколение никогда такого и представить не могло. И тут такое, шок.

Он и так, если честно, не сильно любит интервью давать в обычное, мирное время. Сейчас сложно ему, конечно, но он все равно выходит в эфиры, что-то говорит. Его позиция понятна. Он всегда был за Украину, всегда прославлял ее и будет прославлять, на сколько хватит здоровья и сил.

Сейчас он понимает, насколько для него важен, допустим, даже ближайший бой. Для него каждый бой важен, но сейчас, когда в твоей стране льется кровь, Украину хочется прославлять, ею хочется гордиться. Я просто настолько горжусь, что я из Украины, что я украинка! Слава богу, что так случилось", - приводит слова Екатерины XSport.