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Британский супертяж бросил вызов Усику и Джошуа
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Британский супертяж Джо Джойс (13-0; 12 КО) заявил, что хочет выйти на поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) и своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2 ;22 КО).
"Давайте посмотрим, что произойдет. Как только состоится их поединок, я хочу подраться с победителем. Когда я сражался с Джошуа, я не был готов. В тот вечер расклад был против меня.
Впрочем, бой с Усиком получился отличным. Я чувствовал, что хорошо выступил против него, несмотря на нехватку опыта. Я хотел бы провести реванш с ними обоими. За эти годы я проделал долгий путь.
Я думаю, что поединок с Джошуа был бы более масштабным, особенно если он победит. Если победу одержит Усик, то это однозначно будет огромное сражение. Возможно, я подрался бы с ними обоими. Я не завершу карьеру в ближайшее время" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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