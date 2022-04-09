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Усик определился с местом подготовки к бою с Джошуа. Фото

Бокс
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Усик определился с местом подготовки к бою с Джошуа. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) проводит подготовку к бою с Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Сейчас наш спортсмен находится в Дубай (ОАЭ). Заметные изменения произошли также в имидже украинца – возвращение казацкой прически настраивает его на победу.

Усик определился с местом подготовки к бою с Джошуа. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал, когда болельщики узнают дату боя Усик – Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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