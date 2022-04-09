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Хирн рассказал, когда озвучит дату боя Усик – Джошуа 2

Бокс
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Анонс – скоро

Хирн рассказал, когда озвучит дату боя Усик – Джошуа 2

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал, когда болельщики узнают дату боя-реванша его подопечного против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы ведем окончательные переговоры с несколькими объектами либо к концу июня, либо к началу-середине июля. Я думаю, что в течение двух недель мы будем знать, где состоится бой.

Еще есть вариант для Великобритании, но нам действительно не нужны надлежащие переговоры по Великобритании, мы можем просто забронировать", – сказал он.

Напомним, что Гвоздик поможет Альваресу в подготовке к бою.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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