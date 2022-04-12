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Эдди Хирн: Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят значительно меньше

Бокс
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Эдди хочет организовать бой в Лондоне

Эдди Хирн: Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят значительно меньше

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Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн считает, что реванш его подопечного с обладателем титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO) состоится не в Лондоне:

"Если все сложится с контрактами и выплатами за право провести бой, то, честно говоря, нам будет очень сложно привезти Усика в Великобританию. Мы можем посмотреть на это с его точки зрения: "Зачем мне ехать в Англию за половину денег?"

Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят значительно меньше. Мы хотим провести бой в Лондоне, это было бы большим преимуществом для Джошуа, но выплата за право организовать поединок генерирует в два раза больше денег. Усик ни за что не позволит устроить бой в Лондоне. Так что нам нужно принять это во внимание, но Джошуа просто хочет драться.

У нас есть ряд предложений и дат. Сейчас мы изучаем контракты. Посмотрим, где состоится бой, но думаю, что за две недели мы со всем разберемся." - приводит слова Хирна Fghtnews.info со ссылкой на Mirror.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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