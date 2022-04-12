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Усик открыл благотворительный фонд

Бокс
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Он будет помогать всем, кто пострадал от войны

Усик открыл благотворительный фонд

фото - boxingscene.com

Новина українською

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелой весовой категории Александр Усик открыл благотворительный фонд "Usyk Foundation".

"Дорогие друзья, всем добрый день. Моя команда и я сделали фонд, который будет помогать оставшимся без жилья людям и которым нужна помощь. Мы будем помогать терробороне, воинам ВСУ.

Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. Давайте молиться, и все у нас будет слава богу.

К победе – вместе”, – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик
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