Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелой весовой категории Александр Усик открыл благотворительный фонд "Usyk Foundation".

"Дорогие друзья, всем добрый день. Моя команда и я сделали фонд, который будет помогать оставшимся без жилья людям и которым нужна помощь. Мы будем помогать терробороне, воинам ВСУ.

Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. Давайте молиться, и все у нас будет слава богу.

К победе – вместе”, – сказал Усик.