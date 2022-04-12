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Леброн Джеймс прокомментировал возможный уход Рассела Уэстбрука

Бокс
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Игрок может остаться в команде

Леброн Джеймс прокомментировал возможный уход Рассела Уэстбрука

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил на вопрос журналиста о будущем разыгрывающего Расселла Уэстбрука в команде.

"Я не собираюсь сидеть здесь и принимать решения, это задача фронт-офиса. Но мне нравится быть с Рассом в одной команде", — приводит слова Леброна Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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