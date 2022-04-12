Реванш Усика и Джошуа перенесен

ESPN пишет, что реванш обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) состоится не в запланированое время.

Изначально датой поединка считался конец июня, через некоторое время появилась новая дата боя 23 июля. Эта месячная задержка связана с Джошуа.

Энтони нужно больше времени для подготовки с новым тренерским штабом к поединку с Усиком.