Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реванш Усика и Джошуа перенесен
Он состоится в конце июля
Getty Images / Global Images Ukraine
ESPN пишет, что реванш обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) состоится не в запланированое время.
Изначально датой поединка считался конец июня, через некоторое время появилась новая дата боя 23 июля. Эта месячная задержка связана с Джошуа.
Энтони нужно больше времени для подготовки с новым тренерским штабом к поединку с Усиком.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- А кто это сделал? На границе Украины и россии повреждены стратегически важные для врага ж/д пути
- Азов опубликовал ВИДЕО с доказательством химической атаки в исполнении россиян в Мариуполе
- Так начинался Модрич: расстрелянный дедушка, отец-ополченец и Задар в осаде
- Жена Усика: Поветкин звонил Александру и начал что-то там рассказывать
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...