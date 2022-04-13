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Беллью: Будь я на месте Головкина, то уж точно даже близко не подходил бы к Каннело

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Сейчас боксеры готовятся к поединку

Беллью: Будь я на месте Головкина, то уж точно даже близко не подходил бы к Каннело

Фото: fightnews.info

Новина українською

Тони Белью поделился мнениями о 40-летнем чемпионе IBF и WBA Super в среднем весе Геннадие Головкине.

"Схватка с Муратой стала идеальным прослушиванием для Головкина для третьего боя против Канело. Если вы посмотрите на ситуацию с точки зрения прослушивания, то все получилось лучше. Он выглядел уязвимым и старым, позволяя себя прессинговать бойцу, который не славится тяжелым ударом.

Будь я на месте Геннадия, то уж точно даже близко не подходил бы к Каннело. По-моему, для него все может закончиться очень плохо. Мы могли видеть, что возраст никого не жалеет.

Мое мнение – Головкин уже не тот, кем он когда-то был, и мне бы не хотелось видеть, как Канело будет брутально его бить в третьем поединке, ведь мне кажется, именно так и случится.

Реальность такова, что только один боксер стал лучше, и мы все знаем, кто это. И он не только улучшил навыки, он стал больше и сильнее, что обязательно себя покажет, если они проведут третью встречу", – сказал Белью.

В 2018 году состоялся второй поединок этих боксеров, в котором решением большинства судей победил Канело.

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В статье: Тони Беллью
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