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Диллиан Уайт: С нетерпением жду боя с Фьюри

Бокс
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Он состоится уже совсем скоро

Диллиан Уайт: С нетерпением жду боя с Фьюри

Новина українською

Обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) нарушил молчание в преддверии поединка с действующим обладателем пояса Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

"Я готов. С нетерпением жду каждого 23-го апреля. Погнали!"

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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