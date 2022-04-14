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Диллиан Уайт: С нетерпением жду боя с Фьюри
Он состоится уже совсем скоро
Обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) нарушил молчание в преддверии поединка с действующим обладателем пояса Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
"Я готов. С нетерпением жду каждого 23-го апреля. Погнали!"
I’m ready.— Dillian Whyte (@DillianWhyte) April 13, 2022
I'm looking forward to seeing everyone on the 23rd of April @wembleystadium . #LetsGooo!!!!@frankwarren_tv @btsportboxing @wembleystadium @vow_nutrition
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-#vownutrition #furywhyte #btsport #dillianwhyte pic.twitter.com/9Td7RjhJ2l
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