Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Руис проведет бой с кикбоксером
Боксер готов к бою
Известный мексиканский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энди Руис готов провести бой. Уже 16 июля он встретится с кикбоксёром Тайроном Спонгом. Бой организует компания Triller Fight Club.
Где именно состоится бой, пока неизвестно.
Последний бой Руис провел в 2021-м, победив Криса Арреолу. Спонг в январе этого года проиграл нокаутом во втором раунде Сергею Харитонову.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Киев предложил путину обменять Медведчука на Беседу
- Экс-совладелец ЮКОСа: Шойгу может стать инвалидом, а 20 генералов МО рф – арестованы
- Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву
- Эдди Хирн: Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят значительно меньше
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...