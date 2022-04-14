Энди Руис проведет бой с кикбоксером

Известный мексиканский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энди Руис готов провести бой. Уже 16 июля он встретится с кикбоксёром Тайроном Спонгом. Бой организует компания Triller Fight Club.

Где именно состоится бой, пока неизвестно.

Последний бой Руис провел в 2021-м, победив Криса Арреолу. Спонг в январе этого года проиграл нокаутом во втором раунде Сергею Харитонову.