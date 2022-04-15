Отец Фьюри: Тайсон безумен, он не собирается завязывать с боксом

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не собирается вешать перчатки на гвоздь, об этом рассказал talkSRORT отец чемпиона WBC Джон Фьюри.

Журналист задал вопрос: ходят слухи, что Тайсон может вскоре завязать с боксом?

Тайсон же безумен, как мартовский заяц, куда ему без бокса? Бокс — это его жизнь. Чем он займётся? Вынесет мусор с утра, выпьет чашечку кофе, отвезет детей в школу, почитает газету, заберёт детей из школы? Да камон...

Для бойца эта аддикция сильнее наркотической. Посмотрите на меня: я по-прежнему бегаю кроссы и тренируюсь, хотя и близко не стою с этими ребятами по уровню, и я привязан к этому с детства. Есть что-то в ДНК бойцов, чего не поменять. Он боец, он на пике карьеры, и он продолжит, сколько сможет. Думаю, сейчас не время даже думать о какой-то пенсии. Да, я ему изложил эти соображения. Он поржал", — рассказал отец чемпиона WBC.