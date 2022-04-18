  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Де Ла Хойя предложил Крусу 1 миллион долларов за бой с Гамбоа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Ла Хойя предложил Крусу 1 миллион долларов за бой с Гамбоа

Бокс
(1 голосов)

Промоутеры готовы организовать бой

Де Ла Хойя предложил Крусу 1 миллион долларов за бой с Гамбоа

Новина українською

Президент Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя после победы мексиканского легковеса (до 61,2 кг) Исаака Круса (23-2-1, 16 КО) над ветераном Юриоркисом Гамбоа, предложил первому $1 млн за бой Райаном Гарсией (22-0, 18 КО).

"Миллион долларов США Крусу за бой с Райаном. Летс гоу!", — написал промоутер.

Но Исаак, который сделал заявление после яркой победы над Гамбоа, не спешит давать согласие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оскар Де Ла Хойя Райан Гарсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...