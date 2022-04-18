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Де Ла Хойя предложил Крусу 1 миллион долларов за бой с Гамбоа
Промоутеры готовы организовать бой
Президент Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя после победы мексиканского легковеса (до 61,2 кг) Исаака Круса (23-2-1, 16 КО) над ветераном Юриоркисом Гамбоа, предложил первому $1 млн за бой Райаном Гарсией (22-0, 18 КО).
"Миллион долларов США Крусу за бой с Райаном. Летс гоу!", — написал промоутер.
Но Исаак, который сделал заявление после яркой победы над Гамбоа, не спешит давать согласие.
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