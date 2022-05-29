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Редкач коротко прокомментировал победу Дэвиса

Бокс
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На мои пять, чтобы было десять

Редкач коротко прокомментировал победу Дэвиса

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1; 18 КО) прокомментировал победу американца Джервонты Дэвиса (27-0; 25 КО) над своим соотечественником Роландо Ромеро (14-1; 12 КО). Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Привет. Лаки панч помог тебе победить" - написал он.

Напомним, что ранее Александр Усик опубликовал фото из тренировочного лагеря в поединке с Джошуа.

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В статье: Иван Редкач
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