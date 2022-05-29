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Редкач коротко прокомментировал победу Дэвиса
На мои пять, чтобы было десять
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1; 18 КО) прокомментировал
"Привет. Лаки панч помог тебе победить" - написал он.
Напомним, что ранее Александр Усик
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