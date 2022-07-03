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Приближается к Усику: Джойс за четыре раунда снес Хаммера
Молниеносная победа
Британский супертяж Джо Джойс (14-0; 13 КО) уверенно победил в главном поединке боксерского вечера в Лондоне (Великобритания).
За четыре раунда перспективный британец одолел немецкого середнячка Кристиана Хаммера (27-10; 17 КО).
С самого начала боя Джойс владел полной инициативой. Он постоянно давил на соперника и заставлял его действовать на отходах. Поначалу Хаммеру это удавалось – оверхенды частенько прилетали к цели, но Джо стойко держал удар.
Начиная с третьего раунда было заметно, что Кристиан устает, и первое колено, на которое опустился немец, было тому явным подтверждением (в качестве аргумента был использован удар по затылку).
В четвертом раунде Джо трижды отправлял соперника на канвас ринга, и после последнего падения рефери решил больше не мучить Хаммера. Уверена победа ТКО для Джойса.
Напомним, что Джо ранее заявлял о желании сразиться против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBА, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 К), так что возможно после реванша украинца против Энтони Джошуа (24-2; 22 КО ) этот бой и бой и будет актуален.
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