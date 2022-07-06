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Чисора: Джошуа необходимо сильно бить Усика, чтобы победить

Бокс
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До поединка осталось около месяца

Чисора: Джошуа необходимо сильно бить Усика, чтобы победить

independent.co.uk / РА

Новина українською

Британец Дерек Чисора (32-12, 23 KO) в интервью DAZN рассказал, что думает о реванше Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

"Ему необходимо сильно бить Усика. Александр всегда работает под разными углами, и AJ должен разобраться с этим, чтобы остановить его передвижение. Есть только один способ помешать такому парню двигаться: бить его по локтям, бедрам и везде. В таком случае он будет двигаться меньше."

Напомним, что второй бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
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