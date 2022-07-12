Сергей Деревянченко вернется в ринг боем с Джошуа Конли

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет свой следующий бой 30 июля в Нью-Йорке. Его соперником станет Джошуа Конли.

Следует отметить, что сам поединок будет проходить в 10-раундовом формате.

30-летний Конли провел в профессионалах 21 бой. Одержал 17 побед, трижды уступил и однажды завершил поединок вничью.

36-летний Деревянченко находится на серии из трех поражений. В декабре прошлого года Сергей уступил Карлосу Адамесу.