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Сергей Деревянченко вернется в ринг боем с Джошуа Конли

Бокс
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Украинец давно не выходил на ринг

Сергей Деревянченко вернется в ринг боем с Джошуа Конли

Новина українською

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет свой следующий бой 30 июля в Нью-Йорке. Его соперником станет Джошуа Конли.

Следует отметить, что сам поединок будет проходить в 10-раундовом формате.

30-летний Конли провел в профессионалах 21 бой. Одержал 17 побед, трижды уступил и однажды завершил поединок вничью.

36-летний Деревянченко находится на серии из трех поражений. В декабре прошлого года Сергей уступил Карлосу Адамесу.

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В статье: Сергей Деревянченко
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