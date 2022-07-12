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Сергей Деревянченко вернется в ринг боем с Джошуа Конли
Украинец давно не выходил на ринг
Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет свой следующий бой 30 июля в Нью-Йорке. Его соперником станет Джошуа Конли.
Следует отметить, что сам поединок будет проходить в 10-раундовом формате.
30-летний Конли провел в профессионалах 21 бой. Одержал 17 побед, трижды уступил и однажды завершил поединок вничью.
36-летний Деревянченко находится на серии из трех поражений. В декабре прошлого года Сергей уступил Карлосу Адамесу.
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