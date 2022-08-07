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Бывший чемпион мира: Если вы приставите мне пистолет к голове, я скажу, что Усик победит

Бокс
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Можно обойтись более гуманными методами

Бывший чемпион мира: Если вы приставите мне пистолет к голове, я скажу, что Усик победит

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в полулегком весе Карл Фрэмптон дал свой прогноз на реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует Sky Sports:

"Безусловно, Усик очень умный боец. В этот раз он будет ждать от Джошуа другого подхода, поскольку Энтони необходимо его применить. Если вы приставите мне к голове пистолет, я скажу, что в этом поединке победит Усик. Но я не думаю, что это будет так легко, как многие считают.

Джошуа устал и был поражен в конце первого боя. По-моему, исходя из того, что он должен делать в реванше, если Энтони не остановит Усика, то, пожалуй, позже сам проиграет досрочно. Надеюсь, что я ошибаюсь" – сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн дал прогноз на бой Усик – Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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