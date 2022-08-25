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Александр Усик возглавил рейтинг pound-for-pound по версии журнала The Ring
Снова на вершине
Фото: CBS Sports
Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) вернул себе лидерство в рейтинге лучших боксёров современности вне зависимости от весовой категории pound-for-pound по версии легендарного журнала The Ring.
До этого лидером был японец Наоя Иноуэ, который сместил украинца с первого места после победы над Нонито Донэйром в начале июня.
Отметим, что повторная победа над Джошуа принесла Усику пояс чемпиона по версии The Ring, до этого принадлежавший Тайсону Фьюри.
Обновлённый рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Эррол Спенс
5. Сауль Альварес
6. Василий Ломаченко
7. Дмитрий Бивол
8. Джош Тейлор
9. Джермелл Чарло
10. Артур Бетербиев
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