Александр Усик возглавил рейтинг pound-for-pound по версии журнала The Ring

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) вернул себе лидерство в рейтинге лучших боксёров современности вне зависимости от весовой категории pound-for-pound по версии легендарного журнала The Ring.

До этого лидером был японец Наоя Иноуэ, который сместил украинца с первого места после победы над Нонито Донэйром в начале июня.

Отметим, что повторная победа над Джошуа принесла Усику пояс чемпиона по версии The Ring, до этого принадлежавший Тайсону Фьюри.

Обновлённый рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Эррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Василий Ломаченко

7. Дмитрий Бивол

8. Джош Тейлор

9. Джермелл Чарло

10. Артур Бетербиев