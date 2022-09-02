Усик задумывается о завершении карьеры

Обладатель пяти чемпионских поясов в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал, что уже задумывается о завершении карьеры:

"С Фьюри поединок хочется, он же очень громкий. Он говорит, что он король королей, всех побьет, бомжами обзывает. Я на всякий случай прописан. И постоянное место жительства у меня есть. Да, когда-то не было прописки, но сейчас у меня все четко… Даже дом есть… Хотелось бы с ним, громкий поединок будет.

Конечно, я тоже думаю о завершении карьеры. С сыновьями своими общался и все такое. Но еще хочется побоксировать. Знаете где? На НСК "Олимпийский". Вот на "Олимпийском" отбоксировать, а дальше сказать: "Я очень вас спасибо, а дальше будем работать в другом направлении". Может, даже второй раз Фьюри там набуцкаю."

Напомним, что после победы над Джошуа украинец заявил, что его не интересует ни один соперник кроме Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).