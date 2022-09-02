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Президент Top Rank: Сейчас мы стремимся организовать для Фьюри важнейший бой в карьере
Британец в ближайшем будущем может провести бой с Александром Усиком
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Top Rank Тодд Дюбеф рассказал, что думает о возможном бое за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Александром Усиком (20-0, 13 KO):
"Это шоу Тайсона Фьюри. Технически он находится на паузе. Тайсон прекратил свою карьеру. Мы уважаем его решение, но постоянно находимся в контакте с Фрэнком Уорреном, просчитывая возможные варианты.
Если сражение с Усиком состоится, то, вероятно, это произойдет в начале 2023 года. Но сейчас со стороны Тайсона ничего не происходит, за исключением того, что он периодически появляется в социальных сетях и шокирует нас своим очередным заявлением.
Мне сейчас тяжело судить о том, чего хочет Фьюри. Я думаю, что Уоррену проще ответить на этот вопрос, потому что он постоянно общается с Тайсоном и его командой. У нас были разговоры, но мы не реагируем серьезно на все его сообщения в социальных сетях. Мы просто пытаемся оценить ситуацию в целом.
Сейчас мы стремимся организовать для него важнейшее сражение в карьере и очевидно, что на данный момент это Усик. Совместить все чемпионские титулы в одном бою, это наша цель."
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