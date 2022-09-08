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Уоррен: Тайсон сказал, что у нас есть еще пара дат на бой с Джошуа – 27 ноября и 3 декабря

Бокс
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Тайсон уже готовится к бою

Уоррен: Тайсон сказал, что у нас есть еще пара дат на бой с Джошуа – 27 ноября и 3 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) Франк Уоррен в комментарии IFL TV назвал крайний срок, когда Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) должен дать желание о готовности в ринг против "Цыганского короля".

"Сначала говорилось, что бой состоится 12 ноября, мы хотели, чтобы он прошел на "Олд Траффорд", но потом команда Джошуа сказала, что ЭйДжей не будет готов. Итак, Тайсон сказал, что у нас есть еще пара дат – 27 ноября и 3 декабря – и, как сказал Тайсон, им нужно выбрать одну из этих дат. Это же так просто.

Команда Джошуа должна ответить согласием на бой с Тайсоном Фьюри до конца сегодняшнего дня. Предложение есть, и нам нужен быстрый ответ. Тайсон снова сказал мне, что если они не согласятся, тогда мы будем двигаться дальше. Мы не будем ждать."

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В статье: Фрэнк Уоррен
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Источник:
XSport.ua

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