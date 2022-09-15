Усик: Считаю Деонтея опасным соперником, а бой, вероятнее всего, состоится в США

Украинский боксер Александр Усик готов провести бой с Деонтеем Уайлдером в США.

На вопрос, с кем бы он хотел сразиться следующим, Усик ответил по-английски: "Деонтей Уайлдер".

"Считаю Деонтея опасным соперником, а бой, вероятнее всего, состоится в США", – сказал Усик.

Уайлдер 15 октября выйдет на бой против Роберта Хелениуса. В случае успеха поединок против Усика может состояться зимой-весной 2023 года.