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Усик: Считаю Деонтея опасным соперником, а бой, вероятнее всего, состоится в США
Сначала Александру нужен отдых
Фото: Boxing News
Украинский боксер Александр Усик готов провести бой с Деонтеем Уайлдером в США.
На вопрос, с кем бы он хотел сразиться следующим, Усик ответил по-английски: "Деонтей Уайлдер".
"Считаю Деонтея опасным соперником, а бой, вероятнее всего, состоится в США", – сказал Усик.
Уайлдер 15 октября выйдет на бой против Роберта Хелениуса. В случае успеха поединок против Усика может состояться зимой-весной 2023 года.
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