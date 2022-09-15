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Усик: Считаю Деонтея опасным соперником, а бой, вероятнее всего, состоится в США

Бокс
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Сначала Александру нужен отдых

Усик: Считаю Деонтея опасным соперником, а бой, вероятнее всего, состоится в США

Фото: Boxing News

Новина українською

Украинский боксер Александр Усик готов провести бой с Деонтеем Уайлдером в США.

На вопрос, с кем бы он хотел сразиться следующим, Усик ответил по-английски: "Деонтей Уайлдер".

"Считаю Деонтея опасным соперником, а бой, вероятнее всего, состоится в США", – сказал Усик.

Уайлдер 15 октября выйдет на бой против Роберта Хелениуса. В случае успеха поединок против Усика может состояться зимой-весной 2023 года.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
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