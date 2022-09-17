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Менеджер Усика: Фьюри, скорее всего, боится Александра

Бокс
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Конечно, боится

Менеджер Усика: Фьюри, скорее всего, боится Александра

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас прокомментировал неудачу в организации поединка своего подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО).

"Я думаю, что Фьюри, скорее всего, боится Усика. Почему он убегает от него? Потому что Фьюри видит в Усике опасность? Усик хотел сразиться с Фьюри до конца года. Но мы не бежим за ним. У нас есть три пояса. У него один. Кому это интересно?

Это ситуация, которую создал сам Фьюри. Не Усик. Усик бы подрался с Тайсоном Фьюри у него дома. Усик провел бы бой с кем-либо в их дворе" – сказал он.

Напомним, ранее Усик прокомментировал отказ Фьюри от поединка.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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