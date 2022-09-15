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Усик: Фьюри лишает фанатов величайшего исторического боя
Александр раскритиковал британца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Боксер Александр Усик считает, что Тайсон Фьюри лишает фанатов одного из величайших исторических боев.
Фьюри нацелен на бой с Энтони Джошуа.
"Меня не волнует то, что Фьюри намерена драться с кем-то другим. Я не злюсь из-за этого, но Фьюри просто лишает фанатов одного из величайших исторических боев.
И это его вина, не моя. Пусть сражается с кем хочет, я спокоен по этому поводу", - сказал Усик.
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Источник:RingTV
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