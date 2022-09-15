  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Фьюри лишает фанатов величайшего исторического боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Фьюри лишает фанатов величайшего исторического боя

Бокс
(1 голосов)

Александр раскритиковал британца

Усик: Фьюри лишает фанатов величайшего исторического боя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боксер Александр Усик считает, что Тайсон Фьюри лишает фанатов одного из величайших исторических боев.

Фьюри нацелен на бой с Энтони Джошуа.

"Меня не волнует то, что Фьюри намерена драться с кем-то другим. Я не злюсь из-за этого, но Фьюри просто лишает фанатов одного из величайших исторических боев.

И это его вина, не моя. Пусть сражается с кем хочет, я спокоен по этому поводу", - сказал Усик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RingTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде