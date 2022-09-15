Усик: Фьюри лишает фанатов величайшего исторического боя

Боксер Александр Усик считает, что Тайсон Фьюри лишает фанатов одного из величайших исторических боев.

Фьюри нацелен на бой с Энтони Джошуа.

"Меня не волнует то, что Фьюри намерена драться с кем-то другим. Я не злюсь из-за этого, но Фьюри просто лишает фанатов одного из величайших исторических боев.

И это его вина, не моя. Пусть сражается с кем хочет, я спокоен по этому поводу", - сказал Усик.