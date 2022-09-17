Хэйни прокомментировал возможное сражение Усик – Уайлдер

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) прокомментировал потенциальный поединок чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1;41 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Это замечательное сражение. В боксе есть много хороших поединков, о которых все говорят, близки к организации. В настоящее время есть три абсолютных чемпиона мира.

Люди могут говорить все, что хотят, но это отличная эра бокса, когда чемпионы сражаются друг с другом. Я горжусь, что выступаю в эту эру.

Уайлдер против Усика – это крутой бой. Деонтей имеет силу, изменяющую всю игру. Но Усик имеет огромный набор навыков. Это хороший поединок" – сказал он.