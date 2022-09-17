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Хэйни прокомментировал возможное сражение Усик – Уайлдер

Бокс
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Хэйни прокомментировал возможное сражение Усик – Уайлдер

Фото: Твиттер

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) прокомментировал потенциальный поединок чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1;41 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Это замечательное сражение. В боксе есть много хороших поединков, о которых все говорят, близки к организации. В настоящее время есть три абсолютных чемпиона мира.

Люди могут говорить все, что хотят, но это отличная эра бокса, когда чемпионы сражаются друг с другом. Я горжусь, что выступаю в эту эру.

Уайлдер против Усика – это крутой бой. Деонтей имеет силу, изменяющую всю игру. Но Усик имеет огромный набор навыков. Это хороший поединок" – сказал он.

Напомним, ранее менеджер Усика рассказал, почему Фьюри отказался от боя с украинцем.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер Девин Хэйни
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