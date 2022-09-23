Международная боксерская ассоциация (IBA) приостановила деятельность Федерации бокса Украины, сообщает Inside The Games.

В IBA недовольны тем фактом, что правительство вмешивается в дела ФБУ.

В связи с этим, организация временно приостановила деятельность ФБУ, которая не сможет голосовать на внеочередном конгрессе, где будет избираться президент IBA.

Уверяется, что у украинских боксеров не возникнет никаких неудобств.