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IBA приостановила деятельность Федерации бокса Украины

Бокс
(1 голосов)

Пока не ясно, что будет дальше

IBA приостановила деятельность Федерации бокса Украины

Новина українською

Международная боксерская ассоциация (IBA) приостановила деятельность Федерации бокса Украины, сообщает Inside The Games.

В IBA недовольны тем фактом, что правительство вмешивается в дела ФБУ.

В связи с этим, организация временно приостановила деятельность ФБУ, которая не сможет голосовать на внеочередном конгрессе, где будет избираться президент IBA.

Уверяется, что у украинских боксеров не возникнет никаких неудобств.

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Источник:
XSport.ua

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