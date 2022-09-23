Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
IBA приостановила деятельность Федерации бокса Украины
Пока не ясно, что будет дальше
Международная боксерская ассоциация (IBA) приостановила деятельность Федерации бокса Украины, сообщает Inside The Games.
В IBA недовольны тем фактом, что правительство вмешивается в дела ФБУ.
В связи с этим, организация временно приостановила деятельность ФБУ, которая не сможет голосовать на внеочередном конгрессе, где будет избираться президент IBA.
Уверяется, что у украинских боксеров не возникнет никаких неудобств.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Популярное сейчас
- Словакия U-21 - Украина U-21 3:2. Проигранная первая встреча
- Словакия U-21 - Украина U-21: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Звезда "Женского квартала" стала футболисткой Кривбасса
- Уайлдер: Я вернулся, вернулся в сверхтяжелый вес и готов бороться за титул
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти