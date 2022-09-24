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Александр Гвоздик проводит тренировки в спортивном зале. Фото
Может вернется – а нужно ли
Завершивший карьеру украинско-американский боксер Александр Гвоздик проводит тренировки в одном из спортивных залов Калифорнии. Соответствующие фото он разместил на своей странице в Instagram.
"Остаюсь в фокусе"
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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