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Александр Гвоздик проводит тренировки в спортивном зале. Фото

Бокс
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Может вернется – а нужно ли

Александр Гвоздик проводит тренировки в спортивном зале. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Завершивший карьеру украинско-американский боксер Александр Гвоздик проводит тренировки в одном из спортивных залов Калифорнии. Соответствующие фото он разместил на своей странице в Instagram.

"Остаюсь в фокусе"

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри начал угрожать Усику.

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В статье: Александр Гвоздик
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