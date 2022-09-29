Джо Джойс: Я дрался с Усиком раньше, поэтому знаю, чего ожидать от него

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) готов провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (20-0, 19 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.

"Когда мы дрались с ним, у меня тогда было меньше десяти лет боевого опыта, а еще боксировал с левшей. Если мы встретимся в профи, то это будет 12 раундов в меньших перчатках. У меня будет больше времени на подготовку и я буду готовиться к конкретного соперника.Во время поединка я буду наносить больше ударов, чем усложню ему задачу. Я сражался с ним раньше, потому знаю, чего ожидать от Усика. Я буду в состоянии остановить его или, по крайней мере, избить".