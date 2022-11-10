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Энди Руис: Никому не справиться с моим стилем, в том числе и Уайлдеру
Энди уверен, что ему под силу перебоксировать Деонтея
Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) высказался о возможном поединке против американского нокаутёра Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO).
"Я уверен в себе. Никому не справиться с моим стилем. Как только соперники попадают на ринг, я становлюсь другим человеком. Считаю, что мои способности – сила, скорость, движение, мой небольшой рост – являются преимуществами. Высоким парням тяжелее драться с быстрыми и двигающимися парнями небольшого роста. Я собираюсь победить», – сказал Руис в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) сообщил, что Уайлдер и Руис должны сойтись в финале отборочного мини-турнира. Победитель станет претендентом на мировой титул, который в настоящий момент удерживает британец Тайсон Фьюри.
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