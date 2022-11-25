 Президент WBC: Если мы организуем бой между Усиком и Фьюри, то это будет потрясающее событие для всех ᐉ UA-Футбол
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Президент WBC: Если мы организуем бой между Усиком и Фьюри, то это будет потрясающее событие для всех

Бокс
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Осталось договориться о проведении боя

Президент WBC: Если мы организуем бой между Усиком и Фьюри, то это будет потрясающее событие для всех

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на возможный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в 2023 году.

"Если у нас получится организовать бой между Усиком и Фьюри, то это будет потрясающее событие для всех, включая WBC. Сейчас самое подходящее время для этого поединка", — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Напомним, что Александр Усик в августе успешно провёл защиту титула чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO, выиграв у Энтони Джошуа раздельным решением судей.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Маурисио Сулейман
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