Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент WBC: Если мы организуем бой между Усиком и Фьюри, то это будет потрясающее событие для всех
Осталось договориться о проведении боя
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на возможный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в 2023 году.
"Если у нас получится организовать бой между Усиком и Фьюри, то это будет потрясающее событие для всех, включая WBC. Сейчас самое подходящее время для этого поединка", — приводит слова Сулеймана BoxingScene.
Напомним, что Александр Усик в августе успешно провёл защиту титула чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO, выиграв у Энтони Джошуа раздельным решением судей.
Популярное сейчас
- Удивительное рядом. Уэльс - Иран 0:2. Видео голов и обзор матча
- Турецкий клуб работает над трансфером Беседина
- Плакал на скамейке запасных. Неймар получил травму в игре с Сербией
- Александр Усик приступил к тренировкам
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО