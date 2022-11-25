Президент WBC: Если мы организуем бой между Усиком и Фьюри, то это будет потрясающее событие для всех

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на возможный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в 2023 году.

"Если у нас получится организовать бой между Усиком и Фьюри, то это будет потрясающее событие для всех, включая WBC. Сейчас самое подходящее время для этого поединка", — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Напомним, что Александр Усик в августе успешно провёл защиту титула чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO, выиграв у Энтони Джошуа раздельным решением судей.