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Менеджер Уайлдера: Деонтей хочет встретиться с Джошуа в следующем бою

Бокс
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Бой с Руисом может отойти на второй план

Менеджер Уайлдера: Деонтей хочет встретиться с Джошуа в следующем бою

Новина українською

Менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель рассказал, что подопечный может отказаться от боя с Энди Руисом, чтобы встретиться в ринге с Энтони Джошуа.

"Деонтей хочет встретиться с Джошуа в следующем бою. Мы согласились бы на этот поединок в Великобритании или на Ближнем Востоке. Мы хотим устроить его следующим.

У нас есть элиминатор WBC с Руисом, и мы его проведем. Но мы хотим сражение с Джошуа. Эдди Хирн заявил, что связывался со мной в августе, однако у нас было назначено сражение с Хелениусом. Тогда мы уже анонсировали этот поединок и сказали, что до боя с Хелениусом ни с кем не будем общаться.

Эдди знал об этом, но сказал, что связывался с нами. Теперь мы хотим обсудить соглашение и устроить бой с Джошуа следующим", - сказал Финкель в комментарии World Boxing News.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер Энди Руис
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