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Международный зал боксёрской славы назвал имена лауреатов 2023 года
Всего три претендента
Международный зал боксёрской славы объявил имена боксёров, которые станут лауреатами в 2023 году. Церемония пройдёт с 8 по 11 июня.
В число избранных комиссией вошли американец Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO), британец Карл Фроч (33-2, 24 KO) и мексиканец Рафаэль Маркес (41-9, 37 KO).
Тимоти Брэдли 39 лет. За свою карьеру боец становился объединённым чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и чемпионом в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг).
Карлу Фрочу 45 лет. За свою карьеру боец трижды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победил в объединительном бою.
Рафаэлю Маркесу 47 лет. За свою карьеру боец становился чемпионом мира в легчайшем (до 53,5 кг) и втором легчайшем (до 55,3 кг) весах.
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