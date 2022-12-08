  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Международный зал боксёрской славы назвал имена лауреатов 2023 года
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Международный зал боксёрской славы назвал имена лауреатов 2023 года

Бокс
(1 голосов)

Всего три претендента

Международный зал боксёрской славы назвал имена лауреатов 2023 года

Новина українською

Международный зал боксёрской славы объявил имена боксёров, которые станут лауреатами в 2023 году. Церемония пройдёт с 8 по 11 июня.

В число избранных комиссией вошли американец Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO), британец Карл Фроч (33-2, 24 KO) и мексиканец Рафаэль Маркес (41-9, 37 KO).

Тимоти Брэдли 39 лет. За свою карьеру боец становился объединённым чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и чемпионом в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг).

Карлу Фрочу 45 лет. За свою карьеру боец трижды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победил в объединительном бою.

Рафаэлю Маркесу 47 лет. За свою карьеру боец становился чемпионом мира в легчайшем (до 53,5 кг) и втором легчайшем (до 55,3 кг) весах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Маркес Карл Фроч Тимоти Брэдли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде