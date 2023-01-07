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Чухаджян прошел церемонию взвешивания перед боем
Удачи на ринге
Украинский боксер, представитель полусреднего веса Карен Чухаджян (21-1; 11 КО) и его будущий соперник Джарон Эннис (29-0; 27 КО) прошли церемонию взвешивания перед поединком.
Чухаджян: 66,3кг.
Эннис: 66,0 кг.
Поединок за титул временного чемпиона мира по версии IBF в ночь на 8 января.
Напомним, что ранее Фьюри
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