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Чухаджян прошел церемонию взвешивания перед боем

Бокс
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Удачи на ринге

Чухаджян прошел церемонию взвешивания перед боем

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель полусреднего веса Карен Чухаджян (21-1; 11 КО) и его будущий соперник Джарон Эннис (29-0; 27 КО) прошли церемонию взвешивания перед поединком.

Чухаджян: 66,3кг.

Эннис: 66,0 кг.

Поединок за титул временного чемпиона мира по версии IBF в ночь на 8 января.

Напомним, что ранее Фьюри похвалил Усика.

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В статье: Карен Чухаджян
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