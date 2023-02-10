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Стивенсон: Ломаченко не сможет победить Хэйни
Василий не молодеет
http://fightnews.info/ fightnews
Экс-чемпион мира в полулёгком и втором полулёгком весе, собирающийся покорять лёгкий дивизион (до 61,2 кг) американец Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) считает, что экс-чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) не сможет победить абсолютного чемпиона Девина Хэйни (29-0, 15 КО).
Напомним, этот поединок предварительно запланирован на 20 мая.
"Ломаченко слишком мал для лёгкого веса на данном этапе, как мне кажется. Он продолжает стареть и, как по мне, ужасно выглядел в своём последнем поединке. Думаю, Девин его скурит. Он, возможно, будет атаковать его джебом на протяжении всего боя, много двигаться и добавлять справа. Он перебоксирует Ломаченко. Я просто думаю, что Девин слишком большой и слишком быстрый для него", — делится наблюдениями Шакур.
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