  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Стивенсон: Ломаченко не сможет победить Хэйни
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стивенсон: Ломаченко не сможет победить Хэйни

Бокс
(1 голосов)

Василий не молодеет

Стивенсон: Ломаченко не сможет победить Хэйни

http://fightnews.info/ fightnews

Новина українською

Экс-чемпион мира в полулёгком и втором полулёгком весе, собирающийся покорять лёгкий дивизион (до 61,2 кг) американец Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) считает, что экс-чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) не сможет победить абсолютного чемпиона Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

Напомним, этот поединок предварительно запланирован на 20 мая.

"Ломаченко слишком мал для лёгкого веса на данном этапе, как мне кажется. Он продолжает стареть и, как по мне, ужасно выглядел в своём последнем поединке. Думаю, Девин его скурит. Он, возможно, будет атаковать его джебом на протяжении всего боя, много двигаться и добавлять справа. Он перебоксирует Ломаченко. Я просто думаю, что Девин слишком большой и слишком быстрый для него", — делится наблюдениями Шакур.

По теме
yellow-arrow
Джошуа готов провести третий бой с Усиком
yellow-arrow
Сборная США отказалась участвовать в ЧМ из-за допуска россиян и белорусов
yellow-arrow
Джеймс Тони: Ломаченко по-прежнему дерётся как любитель
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде