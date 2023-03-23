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Уоррен: В бою с Усиком все деньги сделал бы Фьюри

Бокс
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В команде Тайсона уже нашли оправдание

Уоррен: В бою с Усиком все деньги сделал бы Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал, что далеко не все фанаты знают Александра Усика, и считает это одной из главных причин срыва боя.

"Все деньги сделал бы Фьюри. Конечно, есть хардкорные фанаты боксы, но Тайсон мог выйти в ринг с тем, кого люди даже не знают. Они знают, кто такой Фьюри, но не особо знают, кто владеет тремя титулами" .

"Фьюри хотел это сражение, хотел драться за все титулы. Но случилось так, как случилось. Можете критиковать меня, можете критиковать Фьюри, но так все сложилось", - сказал Уоррен.

Следующим соперником Усика должен стать Даниэль Дюбуа в рамках обязательной защиты.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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