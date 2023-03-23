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Уоррен: В бою с Усиком все деньги сделал бы Фьюри
В команде Тайсона уже нашли оправдание
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал, что далеко не все фанаты знают Александра Усика, и считает это одной из главных причин срыва боя.
"Все деньги сделал бы Фьюри. Конечно, есть хардкорные фанаты боксы, но Тайсон мог выйти в ринг с тем, кого люди даже не знают. Они знают, кто такой Фьюри, но не особо знают, кто владеет тремя титулами" .
"Фьюри хотел это сражение, хотел драться за все титулы. Но случилось так, как случилось. Можете критиковать меня, можете критиковать Фьюри, но так все сложилось", - сказал Уоррен.
Следующим соперником Усика должен стать Даниэль Дюбуа в рамках обязательной защиты.
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