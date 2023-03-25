Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Фото

Сегодня, 25 марта всемирно известный боксер, легенда супертяжелого веса Владимир Кличко – празднует свое 47 день рождения.

Одним из первых нашего спортсмена поздравил его родной брат, еще одна легенда королевского дивизиона и городской голова Киева Виталий Кличко. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Телеграмм:

"Когда ты был маленьким и причинял какой-то детский вред, доставалось от родителей мне. Ибо я старший и должен был присматривать за братом. Когда я ушел в секцию бокса, ты сказал, что тоже хочешь. И стал чемпионом!

Ты всегда рядом, даже когда физически далеко. Не было дня, чтобы мы хотя бы не поговорили по телефону.

Этот год полномасштабной войны мы прошли бок о бок. Вместе и во всем. Только мы двое знаем, чего стоил этот год каждому из нас.

Ты самый лучший. Лучший брат, самый лучший папа, лучший боксер и гражданин своей страны!

Спасибо нашей маме, за такой подарок!

С Днем рождения, брат!" – написал Виталий.