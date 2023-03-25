  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Фото

Бокс
(1 голосов)

Поздравляем легенду

Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Фото

фото - mmaonline.ru/

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 марта всемирно известный боксер, легенда супертяжелого веса Владимир Кличко – празднует свое 47 день рождения.

Одним из первых нашего спортсмена поздравил его родной брат, еще одна легенда королевского дивизиона и городской голова Киева Виталий Кличко. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Телеграмм:

"Когда ты был маленьким и причинял какой-то детский вред, доставалось от родителей мне. Ибо я старший и должен был присматривать за братом. Когда я ушел в секцию бокса, ты сказал, что тоже хочешь. И стал чемпионом!

Ты всегда рядом, даже когда физически далеко. Не было дня, чтобы мы хотя бы не поговорили по телефону.

Этот год полномасштабной войны мы прошли бок о бок. Вместе и во всем. Только мы двое знаем, чего стоил этот год каждому из нас.

Ты самый лучший. Лучший брат, самый лучший папа, лучший боксер и гражданин своей страны!

Спасибо нашей маме, за такой подарок!

С Днем рождения, брат!" – написал Виталий.

Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Фото - изображение 1

Поздравляем Владимира Кличко с днем рождения, спасибо за все, Легенда!!!

По теме
yellow-arrow
Команды Усика и Фьюри официально уведомили WBA о прекращении переговоров
yellow-arrow
Украинский супертяж Сиренко рассказал, когда вернется на ринг
yellow-arrow
Промоутер Усика предлагает Фьюри подраться с женщиной за звание абсолюта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде