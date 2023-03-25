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Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Фото
Поздравляем легенду
фото - mmaonline.ru/
Сегодня, 25 марта всемирно известный боксер, легенда супертяжелого веса Владимир Кличко – празднует свое 47 день рождения.
Одним из первых нашего спортсмена поздравил его родной брат, еще одна легенда королевского дивизиона и городской голова Киева Виталий Кличко. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Телеграмм:
"Когда ты был маленьким и причинял какой-то детский вред, доставалось от родителей мне. Ибо я старший и должен был присматривать за братом. Когда я ушел в секцию бокса, ты сказал, что тоже хочешь. И стал чемпионом!
Ты всегда рядом, даже когда физически далеко. Не было дня, чтобы мы хотя бы не поговорили по телефону.
Этот год полномасштабной войны мы прошли бок о бок. Вместе и во всем. Только мы двое знаем, чего стоил этот год каждому из нас.
Ты самый лучший. Лучший брат, самый лучший папа, лучший боксер и гражданин своей страны!
Спасибо нашей маме, за такой подарок!
С Днем рождения, брат!" – написал Виталий.
Поздравляем Владимира Кличко с днем рождения, спасибо за все, Легенда!!!
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