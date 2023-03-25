Красюк о бое Усик – Фьюри: Все это было только онлайн-шоу в Instagram со стороны Тайсона

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал о деталях организации боя своего подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1 ;24 КО).

"Мы видели интервью Шугар Хилла, тренера Фьюри, который был замечен на снимках и видео, которые Тайсон выкладывал в Instagram. Он подтвердил, что был в зале в Манчестере, где готовил Лоуренса Околи к предстоящему бою, но не тренировал Тайсона для поединка с Усиком.

Это подтверждение, что все это было только онлайн-шоу в Instagram со стороны Тайсона. Он имитировал тренировку, упорную работу, но хватит. До боя оставалось всего пять недель. Как ты успеешь набрать нормальные кондиции?" – сказал он.