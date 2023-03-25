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Красюк о бое Усик – Фьюри: Все это было только онлайн-шоу в Instagram со стороны Тайсона
Что и стоило доказать, трус
фото - boxingscene.com
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал о деталях организации боя своего подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1 ;24 КО).
"Мы видели интервью Шугар Хилла, тренера Фьюри, который был замечен на снимках и видео, которые Тайсон выкладывал в Instagram. Он подтвердил, что был в зале в Манчестере, где готовил Лоуренса Околи к предстоящему бою, но не тренировал Тайсона для поединка с Усиком.
Это подтверждение, что все это было только онлайн-шоу в Instagram со стороны Тайсона. Он имитировал тренировку, упорную работу, но хватит. До боя оставалось всего пять недель. Как ты успеешь набрать нормальные кондиции?" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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