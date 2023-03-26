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Уайлдер не против драться с Усиком

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Уайлдер не против драться с Усиком

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) выразил свое мнение относительно организации поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует YouTube-канал FightHype:

"Станет ли Усик моим следующим соперником? Многие бойцы могут стать следующими. Боксерский бизнес замечателен тем, что в нем проходят события мирового масштаба. Никто не находится в безопасности. Учитывая сказанное, я хочу сразиться с лучшими из лучших. Посмотрим, что произойдет, когда я выйду на ринг" – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа высказался за организацию боя против Уайлдера.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
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