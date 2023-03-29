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Боб Арум назвал возможного соперника Ломаченко в случае победы над Хэйни

Бокс
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Но сможет ли Василий победить

Боб Арум назвал возможного соперника Ломаченко в случае победы над Хэйни

Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко может встретиться с Шакуром Стивенсоном в случае победы в титульном поединке над Дэвином Хэйни.

Об этом рассказал промоутер украинского боксёра Боб Арум.

"Ломаченко — Стивенсон — это план, если Василий победит Хэйни. Если же выиграет Дэвин, то не уверен, что он останется в лёгком весе. У меня большие сомнения на этот счёт. Он довольно крупный парень и природа возьмёт своё, наверняка. Так что предвижу, что Хэйни поднимется категорией выше, если выиграет у Ломаченко", — приводит слова Арума BoxingScene.

Титульный поединок между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни пройдёт 20 мая в MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
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